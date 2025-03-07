إعلان

ترامب يقول إنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك

11:20 ص الجمعة 07 مارس 2025

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه "على الأرجح" سيمدد الموعد النهائي لبيع تيك توك إذا لم يتم التوصل إلى صفقة.

وكان ترامب قد وقع أمرا تنفيذيا في يناير الماضي يقضي بتمديد الموعد النهائي لشركة تيك توك إلى أول أبريل المقبل لقطع علاقاتها مع شركتها الأم، بايت دانس، ومقرها الصين، أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.

وردا على سؤال يوم الخميس حول التمديد المحتمل، قال ترامب إنه ليس هناك حاجة إلى تمديد في الوقت الحالي لأنه لا يزال هناك شهر قبل الموعد النهائي.

وقال: "لكن إذا كنت بحاجة إلى التمديد، فمن المحتمل أن أقوم بالتمديد.. لدينا الكثير من الاهتمام بتيك توك".


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب واشنطن بيع تيك توك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موعد أذان مغرب السبت 8 من رمضان 2025.. ودعاء النبي عند الإفطار
لحظة بلحظة.. مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في منافسات الدوري الإنجليزي