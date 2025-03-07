وزير الخارجية يستعرض مع ويتكوف الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطى والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أمس الخميس.

وبحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، صباح اليوم الجمعة، تناول الاتصال خصوصية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وما تحققه من مصالح متبادلة في المجالات المختلفة والسعي المشترك لتحقيق السلام والأمن المشترك بالشرق الاوسط.

واستعرض عبد العاطي في هذا الصدد الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة متناولا عناصرها ومراحلها المختلفة، مبرزا ما تحظى به الخطة من إجماع عربى كامل على النحو الذي عكسته القمة العربية التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس الجاري.

وأكد على تطلع مصر لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة ومزاياها بشكل متكامل، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة من جميع أطرافه وسماح إسرائيل بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتمهيد الطريق لبدء التعافي وإعادة الإعمار وإنهاء الحرب.

من جانبه، أكد ويتكوف على اطلاعه على الخطة العربية، مؤكدا أنها تتضمن عناصر جاذبة وتعكس نوايا طيبة، مبديا ترحيبه بالتعرف على مزيد من التفاصيل بشأن الخطة خلال الفترة المقبلة.