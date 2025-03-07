تصاعد الاشتباكات في معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان

إسلام آباد- (د ب أ)

استمر إطلاق النار الكثيف وقذائف الهاون لليوم الـ13 على التوالي في معبر تورخام الحدودي بين باكستان وأفغانستان، حيث أصابت قذائف ثقيلة مجمعات جمركية على الجانبين، طبقا لما ذكرته مصادر باكستانية.

وأضافت المصادر أن العنف المتصاعد أدى إلى إصابة التجارة بالشلل وترك آلاف الركاب عالقين على الجانبين، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الجمعة.

وذكر مسؤولون أنه في الأيام الـ13 الماضية، قتل مدنيان، بنيران تم إطلاقها من أفغانستان. وأكدت السلطات الأفغانية مقتل العديد من جنودها في الأسبوعين الماضيين بسبب إطلاق نار متبادل.

وأدى الصراع الذي اندلع قبل حوالي أسبوعين في 21 فبراير بسبب نزاع على بناء حدودي إلى تحويل تورخام إلى منطقة حرب.

وقال رئيس جمعية الجمارك في تورخام، مجيب خان شينواري إن مئات الشاحنات المحملة بالبضائع القابلة للتلف لا تزال عالقة، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة.

وأضاف مجيب أن السكان المحليين أعربوا عن مخاوف متزايدة بشأن السلامة، في ظل استمرار إطلاق النار والانفجارات مما يجعل المنطقة في حالة من التوتر.

وتشهد العلاقات بين أفغانستان وباكستان توترا، وتبادلتا إطلاق النار على طول حدودهما في العام الماضي لاستهداف المعارضين في أراض كل منهما الأخرى، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.