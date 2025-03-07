ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين

وكالات:

وقع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، في تحول كبير بسياسة الأصول الرقمية الأميركية، وفق ما نقله موقع "CNBC".

وأوضح ديفيد ساكس، المسؤول عن سياسات العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي في البيت الأبيض، أن الاحتياطي سيتم تمويله حصريًا عبر البيتكوين المصادَر في قضايا جنائية ومدنية، دون تحميل دافعي الضرائب أي أعباء مالية.

وتُقدَّر حيازة الحكومة الأميركية بنحو 200 ألف بيتكوين، رغم عدم إجراء تدقيق شامل للأصول الرقمية الفيدرالية. ويُلزم الأمر التنفيذي بإجراء مراجعة كاملة لهذه الأصول، كما يحظر بيع البيتكوين من الاحتياطي، ما يعزز دوره كأداة تخزين دائمة للقيمة.

إضافةً إلى ذلك، ينشئ القرار مخزونًا رقميًا أميركيًا تحت إشراف وزارة الخزانة، للاحتفاظ بالعملات المشفرة الأخرى المصادَرة.

وأشاد ساكس بالخطوة، معتبرًا أنها تعزز مكانة الولايات المتحدة كـ"عاصمة عالمية للعملات المشفرة"، مشيرًا إلى أن البلاد خسرت أكثر من 17 مليار دولار جراء بيع البيتكوين المصادَر في وقت مبكر.

وسيتولى وزير الخزانة، سكوت بيسنت، ووزير التجارة، هوارد لوتنيك، تطوير السياسات ذات الصلة، مع التركيز على استراتيجيات شراء البيتكوين دون التأثير على الميزانية.