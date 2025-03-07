تقارير: بشار الأسد على علم بالتنسيق بين مسلحي خلايا نظامه بإشراف دولة خارجية

وكالات

أفادت "الإخبارية السورية" عن مصادر أمنية، مساء الخميس، بورود معلومات تفيد بتحركات خلايا لنظام بشار الأسد، التي نفّذت عمليات في ريف اللاذقية، غربي سوريا.

وذكرت المصادر الأمنية أن المجلس العسكري، الذي شكّله العميد السوري غياث دلا، وسّع نفوذه وتحالف مع قيادات سابقة في جيش بشار الأسد.

وأفادت بأن دلا أنشأ تحالفًا مع محمد محرز جابر، قائد قوات "صقور الصحراء" سابقًا. كما أوضحت أن غياث دلا تحالف مع ياسر رمضان الحجل، الذي كان قائدًا ميدانيًا في مجموعات سهيل الحسن.

وبيّنت أيضًا أن المجلس العسكري، بقيادة غياث دلا، حصل على تسهيلات لوجستية من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وقالت المصادر ذاتها إن بشار الأسد على علم بالتنسيق الجاري بين جميع المجموعات المسلحة، بدعم وإشراف دولة خارجية، وفق ما نقلته "الإخبارية السورية".

وفي وقت سابق، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيانٌ منسوب إلى الضابط في جيش النظام السوري السابق، العميد الركن غياث سليمان دلا، يعلن فيه إنشاء "المجلس العسكري لتحرير سوريا"، بعد هجوم على قوات الأمن العام في محافظة اللاذقية، أسفر عن مقتل أكثر من 10 عناصر.

ووفق البيان الذي تمّ تداوله، يهدف المجلس إلى "تحرير كامل التراب السوري".

وفي السياق، أعلنت قوات الأمن السورية، يوم الخميس، أنها تخوض اشتباكات غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن، الذي كان من أبرز قادة الجيش خلال حكم بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية، غربي سوريا، المقدم مصطفى كنيفاتي، قوله إن "المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".

وأكد مدير إدارة الأمن العام سقوط قتلى ومصابين في صفوف قوات الأمن، في هجمات شنتها مجموعات من فلول النظام السابق في جبلة وريفها.

وأفاد في تصريحاته بأن قوات الأمن تمكنت من امتصاص الهجوم، الذي وصفه بالغادر، مشددًا على أنهم سيعملون على إنهاء وجودهم، وتخليص المجتمع من شرّهم، وإعادة الاستقرار للمنطقة، وحفظ الممتلكات.