لُقب برجل الاغتيالات.. اعتقال رئيس المخابرات السورية في عهد حافظ الأسد

وكالات

اعتقل جهاز الأمن الداخلي في الإدارة السورية الجديدة، الخميس، رئيس المخابرات العامة السابق إبراهيم حويجة المتهم بتنفيذ اغتيالات في عهد الرئيس السابق حافظ الأسد.

وقال مصدر بإدارة جهاز الأمن الداخلي لوكالة سانا إنه: "بعد الرصد الدقيق والتحري، تمكنت قواتنا في مدينة جبلة من اعتقال اللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات العامة السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط".

ويعد "حويجة" ثاني مدراء إدارة المخابرات الجوية بعد اللواء محمد الخولي عقب سيطرة حافظ الأسد على الحكم في سوريا.

وينحدر حويجة من قرية عين شقاق في منطقة جبلة بمحافظة اللاذقية وهي بلدة متاخمة لبلدة بيت ياشوط مسقط رأس اللواء محمد الخولي، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية.

وقد بدأ مسيرته العسكرية كضابط في القوات المسلحة السورية في سبعينات القرن الماضي حتى تمت ترقيته ليصبح مديرًا لإدارة الاستخبارات الجوية عام 1995 وحتى 2002.

وعند اغتيال زعيم الدروز كمال جنبلاط في 16 مارس 1977 كان حويجة برتبة نقيب في الاستخبارات الجوية وقد وجهت أصابع الاتهام باغتيال جنبلاط الى النظام السوري وإلى حويجة.