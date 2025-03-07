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بعد موافقة الرياض على استثمار تريليون دولار.. ترامب يعلن موعد زيارته للسعودية

12:55 ص الجمعة 07 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيزور السعودية خلال الشهر ونصف الشهر المقبلين، من دون تحديد موعد محدد، في وقت من المتوقع أن تستضيف المملكة جولة ثانية من المحادثات بشأن أوكرانيا.

وتابع ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "طلبت من السعودية استثمار تريليون دولار في الشركات الأمريكية على مدى 4 سنوات ووافقوا وبعد موافقتهم على الاستثمار فسأذهب إلى السعودية هذا الربيع".

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها ترامب عن إمكانية زيارته المملكة، إذ أشار في 12 فبراير الماضي إلى أنه قد يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، "في وقت ليس ببعيد".

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أنه من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون كبار فى المملكة العربية السعودية، الأربعاء المقبل؛ لمناقشة الجهود الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى الحرب مع روسيا.

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