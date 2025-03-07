لا تلبي تطلعات ترامب.. الخارجية الأمريكية تعلق على خطة مصر بشأن غزة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إن الخطة المصرية بشأن غزة "لا تلبّي تطلّعات" الرئيس دونالد ترامب الذي اقترح أن تتولى بلاده زمام الأمور في القطاع وتوطين سكانه في الخارج.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين، إن الاتفاق المقترح "لا يلبي الشروط ولا طبيعة ما يطالب به ترامب"، مضيفة أنها "ليست على قدر التوقعات".

وجاء حديث بروس بعيد إشادة ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، بجهود مصر من دون أن يؤيد تفاصيل الخطة.

وأكد ويتكوف للصحفيين في البيت الأبيض "نحتاج إلى مزيد من النقاش بشأنها لكنها تشكل خطوة حسن نية أولى من جانب المصريين".

وقال إن ترامب نجح حاليا في "تشجيع أشخاص آخرين في الشرق الأوسط، على تقديم مقترحات نشطة يمكننا أن ننظر فيها".

وكان ترامب قد اقترح تولي أميركا زمام الأمور في قطاع غزة وتوطين سكانه خارج القطاع، وهي فكرة أثارت تنديدا واسع النطاق في جميع أنحاء العالم.

وطرح القادة العرب خطة بديلة لتمويل إعادة الإعمار في غزة من خلال صندوق ائتماني.

وكان ترامب قد توعد في منشور شديد اللهجة على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء، سكان غزة بـ"الموت" في حال لم تفرج حماس عن الأسرى، وذلك في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار بين الحركة الاسلامية واسرائيل.

واعتبر ويتكوف أن التهديد قد يكون بمثابة مقدمة لعمل مشترك ضد حماس، وقال "أعتقد أنه سيكون هناك تحرك ما، وقد يتم بالتعاون مع الإسرائيليين".

وأضاف "الأمر غير واضح الآن، ولكنني أعتقد أن حماس لديها الفرصة للتصرف بشكل عقلاني والقيام بما هو صحيح، ثم الانسحاب. هم لن يكونوا جزءا من حكومة هناك".