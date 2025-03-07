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ماسك للنواب الجمهوريين: لست مسؤولا عن إقالات الموظفين الاتحاديين

12:32 ص الجمعة 07 مارس 2025

إيلون ماسك

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واشنطن- (أ ب)

أبلغ الملياردير إيلون ماسك النواب الجمهوريين إنه ليس مسؤولا عن إقالة الآلاف من الموظفين الاتحاديين، بما في ذلك محاربون قدامى، بينما يضغط لخفض حجم الحكومة.

وقال في محادثات سرية الأسبوع الجاري إن تلك القرارات متروكة لوكالات اتحادية عديدة.

وجاءت رسالة أحد أهم مستشاري الرئيس دونالد ترامب بينما أعلن الجمهوريون دعم عمل ماسك في وزارة كفاءة الحكومة في الكشف عن هدر المال العام والاحتيال وإساءة استغلال السلطات، لكنهم يطرحون أسئلة سرا بينما يحدث شطب الوظائف آثارا في مجتمعات مختلفة في شتى أرجاء البلاد.

وقال النائب الجمهوري ريستشارد هدسن من ولاية نورث كارولينا بعد اجتماع مع ماسك في الكابيتول "إن إيلون لا يقيل الأشخاص".

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