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ترامب يعلن عن تقدم في المفاوضات مع روسيا وأوكرانيا

12:15 ص الجمعة 07 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته حققت تقدمًا كبيرًا في المباحثات مع روسيا وأوكرانيا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن وضع حد للحرب سيكون أمرًا عظيمًا.

وفي الشؤون الداخلية، شدد على ضرورة تخفيض أعداد الموظفين غير الضروريين في الوزارات، محذرًا وزراءه من أن إيلون ماسك قد يتولى الأمر إذا لم يفعلوا ذلك.

كما أكد أن الرسوم الجمركية على الحديد والألومنيوم ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، وأنه بفضلها ستحصل الولايات المتحدة على أموال كانت تُهدر خلال إدارة بايدن.

وفي الشأن الدفاعي، جدد انتقاداته لحلف الناتو، مؤكدًا أن بعض الدول كانت تستغل الولايات المتحدة تجاريًا، بينما تتحمل واشنطن 100% تقريبًا من أعباء الحلف المالية، مطالبًا تلك الدول بدفع المزيد. كما كشف أنه أخبر دول الناتو بأن واشنطن لن تدافع عنها إذا لم تلتزم بسداد مستحقاتها.

أما عن الملف النووي، فأعرب عن استعداده لإجراء محادثات مع روسيا بشأن الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا للغاية خلال ولايته الأولى من التوصل لاتفاق مع موسكو حول هذا الملف.

وأكد أن إدارته أجرت محادثات مع حماس، موضحًا أن الهدف منها هو مساعدة إسرائيل، لافتًا إلى أن الأسرى الإسرائيليين الذين التقاهم بعد عودتهم من غزة وصفوا معاناة غير قابلة للتصديق، مشيرًا إلى أن أوضاع الأسرى هناك سيئة للغاية.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مفاوضات مع روسيا وأوكرانيا روسيا أوكرانيا
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