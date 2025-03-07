إدارة الأمن العام السورية تعلن فرض حظر تجوال في مدينة حمص

دمشق- (د ب أ)

أعلنت إدارة الأمن العام السورية فرض حظر تجوال في مدينة حمص.

وقالت إدارة الأمن العام في محافظة حمص إنه بناءً على التوجيهات الأمنية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، تعلن إدارة الأمن العام في مدينة حمص فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، وحتى الساعة الثامنة صباحاً من يوم غد الجمعة.

وكانت إدارة الأمن العام في مدينة طرطوس أعلنت فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم غد الجمعة.

وتشهد محافظات طرطوس واللاذقية وحمص اشتباكات بين قوات الأمن العام وعناصر من النظام السابق