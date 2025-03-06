قاضية أمريكية: ترامب ليس له سلطة فصل عضوة بالمجلس الوطنى لعلاقات العمل

واشنطن- (أ ب)

قضت قاضية فيدرالية، اليوم الخميس، بإعادة تعيين جوين ويلكوكس، عضوة مجلس إدارة المجلس الوطني لعلاقات العمل ، التي كان الرئيس دونالد ترامب قد أقالها من عملها.

وكانت عضوة المجلس الوطني لعلاقات العمل، جوين ويلكوكس، قد رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بعد أن أقالها هي والمستشارة العامة للمجلس، جينيفر أبروزو، في 27 يناير.

وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيريل هاول، في واشنطن العاصمة، بأن ترامب لم يكن لديه الصلاحية لإقالة ويلكوكس من المجلس الوطني لعلاقات العمل.