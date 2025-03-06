مسؤول إسرائيلي: نحن ندفع ثمن مفاوضات واشنطن مع حماس

وكالات

صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن بلاده تتحمل تبعات المفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع حركة حماس، في ظل توتر متزايد بين الجانبين حول إدارة ملف الأسرى.

وكشف المسؤول أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يصل إلى الدوحة قريبًا في زيارة تستمر أسبوعًا، حيث يسعى إلى تعزيز مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والتوصل إلى صفقة شاملة تشمل كافة المحتجزين.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وسط انتقادات داخلية لطريقة تعاملها مع ملف الأسرى والمفاوضات الجارية.