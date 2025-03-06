إعلان

مسؤول إسرائيلي: نحن ندفع ثمن مفاوضات واشنطن مع حماس

11:31 م الخميس 06 مارس 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

صرّح مسؤول إسرائيلي رفيع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن بلاده تتحمل تبعات المفاوضات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع حركة حماس، في ظل توتر متزايد بين الجانبين حول إدارة ملف الأسرى.

وكشف المسؤول أن ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المقرر أن يصل إلى الدوحة قريبًا في زيارة تستمر أسبوعًا، حيث يسعى إلى تعزيز مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين والتوصل إلى صفقة شاملة تشمل كافة المحتجزين.

ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، وسط انتقادات داخلية لطريقة تعاملها مع ملف الأسرى والمفاوضات الجارية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس مفاوضات واشنطن مع حماس الحكومة الإسرائيلية ترامب مفاوضات إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة