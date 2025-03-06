مسؤولون أمريكيون: إسرائيل غاضبة من محادثات واشنطن مع حماس

وكالات

كشف مسؤولون أمريكيون لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل أعربت عن غضبها من المحادثات التي أجرتها واشنطن مع حركة حماس في الدوحة، والتي تمّت دون إبلاغ تل أبيب مسبقًا.

وبحسب المصادر، فإن ممثلي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سافروا إلى الدوحة دون إخطار الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد اتهام تل أبيب بإفشال جولة مفاوضات كانت مقررة الأسبوع الماضي. كما تخشى إسرائيل من إحراز تقدم أوسع بشأن مستقبل غزة دون أن تكون طرفًا فاعلًا في ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعثة واشنطن التي زارت الدوحة الأسبوع الماضي خططت للقاء مسؤول رفيع في حماس، وهو ما دفع الحكومة الإسرائيلية إلى التواصل مع البيت الأبيض للتعبير عن استيائها من الاجتماع ومضمونه.

وأكدت المصادر أن قرار واشنطن التفاوض مع حماس جاء عقب ورود معلومات عن استعداد إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في غزة، حيث سعت إدارة ترامب إلى منع هذه الخطوة، وهو ما ظهر في تحذيرات المبعوث ستيف ويتكوف من أي تصعيد قد يعرض الأسرى للخطر.

كما أوضح المسؤولون أن تركيز إدارة ترامب على ملف الأسرى الأمريكيين يحمل رسالة واضحة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحل العسكري قد يهدد حياتهم.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد تعمدت إسرائيل تسريب تفاصيل اللقاء مع حماس في محاولة لإفشاله، فيما اعتُبر رفض نتنياهو وضع اعتبار خاص للأسرى الأمريكيين أحد الدوافع الرئيسية وراء قرار واشنطن فتح قناة مباشرة مع الحركة.

كما لفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو استغل حساسية الموقف الأمريكي تجاه حماس وسرّب خبر المفاوضات لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.