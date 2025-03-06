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تغير في لهجة أمريكا..مبعوث ترامب للشرق الأوسط يشيد بخطة مصر بشأن غزة

11:20 م الخميس 06 مارس 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

في تغير لافت للهجة الإدارة الأمريكية، أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بالمقترح المصري بشأن غزة، معتبرًا أنه يشكل "خطوة أولى بحسن نية من المصريين".

ورغم أنه لم يعلن تأييدًا رسميًا لكافة تفاصيل المقترح، لكنه أكد الحاجة إلى "مزيد من النقاش حول الخطة المصرية"، مشيرًا إلى أن ترامب نجح في "تشجيع أطراف أخرى في الشرق الأوسط على تقديم مقترحات استباقية قد تؤخذ بعين الاعتبار".

وفي سياق متصل، علّق ويتكوف على منشور لترامب على منصة "تروث سوشيال"، اعتبر فيه أن التهديد الأخير الموجه لحركة حماس قد يكون تمهيدًا لعمل مشترك ضدها، وقال ويتكوف: "أعتقد أن هناك تحركًا قادمًا، وقد يكون بشكل مشترك مع الإسرائيليين".

وأضاف أن "من غير الواضح حاليًا طبيعة هذا التحرك، لكن لدى حماس فرصة للتصرف بعقلانية واتخاذ القرار الصحيح، ثم الخروج، إذ لن يكون لهم أي دور في أي حكومة مستقبلية هناك".

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