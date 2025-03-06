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"لمدة شهر".. ترامب يعلق الرسوم الجمركية المفروضة على سلع المكسيك

10:31 م الخميس 06 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه أرجأ الرسوم الجمركية المفروضة على معظم السلع الواردة من المكسيك لمدة أربعة أسابيع، بعد محادثة هاتفية مع رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

جاء إعلان ترامب بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك عن احتمال تأجيل الرسوم الجمركية التي قرر الرئيس دونالد ترامب فرضها بنسبة 25% على كندا والمكسيك لمدة شهر بالنسبة لمعظم السلع والخدمات، بما يوسع نطاق الإعفاء الذي قدمه الرئيس ترامب أمس لصناعة السيارات.

وفي مقابلة مع قناة سي.إن.بي.سي التلفزيونية الأميركية، قال لوتنيك إن التأجيل لمدة شهر لضرائب (رسوم) الواردات "يمكن أن يشمل كل السلع والخدمات من دول "يو.إس.إم.سي.أيه" محل الشكوى" في إشارة إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الولاية الأولى لترامب، والتي حلت محل الاتفاقية السابقة المعروفة باسم نافتا. ويرى لوتنيك أن أكثر من نصف واردات الولايات المتحدة من الدولتين ستكون مؤهلة للاستفادة من التأجيل، نقلاً عن وكالة (أ ب).

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث" "نحن نعمل بجد معا، على الحدود سواء بالنسبة لوقف دخول المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة وكذلك وقف تهريب الفينتانيل إليها".

من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الحرب التجارية بين كندا وأميركا لن تتوقف رغم اعفاءات الرسوم المؤقتة

وأضاف ترودو، أن الحرب التجارية بين كندا وأميركا لن تتوقف.

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