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هآرتس: عدد من قادة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي أبدوا نيتهم إنهاء خدمتهم

10:26 م الخميس 06 مارس 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن عددًا غير قليل من قادة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي أبدوا نيتهم إنهاء خدمتهم ورفض التطوع لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن هؤلاء القادة يعارضون استئناف القتال، معتبرين أن القرار مدفوع بدوافع سياسية وليس لأسباب عسكرية، مما يعرض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات متزايدة في تجنيد قوات الاحتياط مجددًا، حيث انخفضت نسبة الحضور في بعض الألوية إلى نحو 50%، ما يثير تساؤلات حول قدرة الجيش على استمرار عملياته بنفس الوتيرة في القطاع.

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