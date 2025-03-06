فرض حظر تجوال في مدينة طرطوس السورية بعد هجمات لفلول الأسد

وكالات

أعلنت إدارة الأمن العام فى مدينة طرطوس السورية، فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة 10:00 مساء اليوم ، وحتى الساعة 10:00 صباحاً من يوم غد الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

يأتى هذا بعد مقتل نحو 16 شخصًا من قوات الأمن في هجمات نفذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة وريفها" في محافظة اللاذقية حيث تدور الخميس مواجهات تخللها قصف نفذته السلطات باستخدام الطيران المروحي، بحسب المرصد.مقتل 7 من قوات الأمن وجرح 11 آخرين على الأقل بهجمات نفذها مسلحون فى ريف اللاذقية.