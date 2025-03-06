إعلان

فرض حظر تجوال في مدينة طرطوس السورية بعد هجمات لفلول الأسد

09:55 م الخميس 06 مارس 2025

فرض حظر تجوال في مدينة طرطوس السورية بعد هجمات لفل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت إدارة الأمن العام فى مدينة طرطوس السورية، فرض حظر تجوال عام، وذلك اعتباراً من الساعة 10:00 مساء اليوم ، وحتى الساعة 10:00 صباحاً من يوم غد الجمعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

يأتى هذا بعد مقتل نحو 16 شخصًا من قوات الأمن في هجمات نفذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عنصرًا من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة وريفها" في محافظة اللاذقية حيث تدور الخميس مواجهات تخللها قصف نفذته السلطات باستخدام الطيران المروحي، بحسب المرصد.مقتل 7 من قوات الأمن وجرح 11 آخرين على الأقل بهجمات نفذها مسلحون فى ريف اللاذقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة طرطوس السورية حظر تجوال سوريا بشار الأسد المرصد السوري لحقوق الإنسان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة