فلول الأسد تستهدف سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني السوري باللاذقية (فيديو)

وكالات

استهدفت مجموعات من فلول نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بشكل مباشر ومتعمد سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني السوري في محافظة اللاذقية.

وفيما سبق أفادت قوات الأمن السورية، اليوم الخميس، بأنها تخوض اشتباكات في غرب البلاد مع مجموعات مسلحة تابعة للضابط السابق سهيل الحسن الذي كان من أبرز قادة الجيش في نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مدير أمن محافظة اللاذقية قوله، إن "المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية تتبع لمجرم الحرب سهيل الحسن".

مجموعات من فلول الأسد استهدفت بشكل مباشر ومتعمد سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني السوري#سوريا#قناة_العربية pic.twitter.com/wr3PwHL1o5 — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) March 6, 2025

وفيما سبق، من اليوم الخميس، قال مصدر أمني باللاذقية إن: "مجموعات من فلول الأسد تقوم باستهداف عناصر وآليات لوزارة الدفاع قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية، ما أدى لاستشهاد عنصر وإصابة آخرين".

وأوضح أن تلك المجموعات قامت أيضا بـ"استهداف سيارات الإسعاف التي حاولت إجلاء المصابين قرب بلدة بيت عانا بريف اللاذقية".

ويعرف الضابط السابق سهيل الحسن الذي يلقب بـ"النمر" أنه الضابط المقرب من بشار الأسد.

وارتبط اسمه بمعظم المجازر التي ارتكبت في مناطق مختلفة في سوريا ويعرف بأنه من أصدر أوامر الهجمات على المدنيين باستخدام البراميل المتفجرة.

واعتمد عليه الأسد في العمليات العسكرية ومنها تلك التي شنها على الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ومن جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 16 عناصر على الأقل من قوات الأمن في هجمات نفذها مسلحون موالون لبشار الأسد في غرب سوريا، على خلفية توتر تشهده المنطقة ذات الغالبية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.

وأفاد المرصد بـ"مقتل 16 عناصر من قوات الأمن وإصابة آخرين في هجمات وكمائن نفذها مسلحون موالون للأسد في بلدة جبلة وريفها" في محافظة اللاذقية حيث تدور الخميس مواجهات تخللها قصف نفذته السلطات باستخدام الطيران المروحي، بحسب المرصد.