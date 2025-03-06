ويتكوف: حماس لن تحكم غزة وترامب يضع ملف الأسرى الإسرائيليين على رأس أولوياته

وكالات

أكد المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، أن الرئيس دونالد ترامب شدد مرارًا على أن الوضع الحالي فيما يخص الأسرى في غزة "لم يعد مقبولًا"، مشددًا على أن إدارته تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.

وأوضح ويتكوف أن واشنطن "تشعر بأن حماس لم تكن صريحة" في المفاوضات، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان لكي تكون الحركة واضحة بشأن مواقفها.

وأضاف: "آن الأوان لحماس لتتصرف بطريقة مسؤولة، وهذا ما لا تفعله"، مؤكدًا أن أي محادثات مع حماس يجريها المبعوث الخاص لشؤون الأسرى، وهو الشخص المفوض رسميًا للقيام بذلك.

كما شدد على أن "حياة كل الأسرى في غزة مهمة للرئيس ترامب"، لافتًا إلى أنه "لولا جهود الرئيس، لما شهدنا إطلاق سراح أي أسرى من القطاع".

وحول مستقبل غزة، أشار المسؤول الأمريكي إلى أن "حماس لن تكون جزءًا من حكم القطاع"، مشددًا على أن أي إجراءات ضد الحركة ستكون من قبل إسرائيل، بدعم من الإدارة الأمريكية.

وأضاف: "لا نهتم كثيرًا بتسمية المرحلة الثانية أو تمديد الأولى، ما نركز عليه هو التوصل إلى حل واستعادة الأسرى".

وفي سياق متصل، كشف ويتكوف أن إدارة ترمب تعمل على تنسيق اجتماع مع الجانب الأوكراني في السعودية، دون تقديم تفاصيل إضافية عن جدول الأعمال أو القضايا المطروحة.