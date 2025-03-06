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مسؤول إسرائيلي: نتنياهو لم يُبلغ مسبقًا بالمحادثات الأمريكية مع حماس

09:14 م الخميس 06 مارس 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

كشف مسؤول إسرائيلي لصحيفة "واشنطن بوست"، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يُبلّغ عبر القنوات الرسمية بالمحادثات التي أجرتها الإدارة الأمريكية مع حركة حماس قبل انعقادها.

وأضاف المصدر أن أي نجاح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تأمين إطلاق سراح الرهائن الأميركيين دون الإسرائيليين قد يضع نتنياهو في موقف محرج داخليًا، خاصة وسط الضغوط المتزايدة على حكومته لإيجاد حل لملف المحتجزين.

ويأتي هذا التطور في ظل تقارير عن توتر متصاعد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مسار المفاوضات مع حماس، واتهامات أمريكية لإسرائيل بمحاولة عرقلة الجهود الدبلوماسية.

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