إعلام عبري: واشنطن تتهم إسرائيل بعرقلة محادثاتها مع حماس

وكالات

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلًا عن مصادر في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن تتهم إسرائيل بمحاولة عرقلة المحادثات التي تجريها مع حركة حماس بشأن ملف الأسرى الإسرائيليين.

وبحسب مسؤولين أمريكيين، فإن الحكومة الإسرائيلية أبدت معارضة شديدة لفتح قناة تواصل مباشرة بين واشنطن وحماس، معتبرة أن أي تواصل منفصل قد يُضعف موقفها التفاوضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة الأمريكية لجأت إلى هذا المسار بسبب تعثر مفاوضات المرحلة الثانية المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى، مؤكدة أن المسؤولين الأمريكيين امتنعوا عن إبلاغ تل أبيب بالاجتماع المباشر مع ممثلي الحركة خشية أن تتسبب إسرائيل في تعطيله.