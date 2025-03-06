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مجلس الشيوخ النيجيري يعلق عضوية سيناتورة على خلفية اتهامات بالاعتداء الجنسي

08:41 م الخميس 06 مارس 2025

مجلس الشيوخ النيجيري

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(أ ب)

أوقف مجلس الشيوخ النيجيري اليوم الخميس، عضوة في المجلس بعد أن اتهمت رئيسه بالاعتداء الجنسي.

وأوصت لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ بمنع السيناتورة ناتاشا أكبوتي أودواجان من ممارسة مهام منصبها وسحب بدلاتها والأمن الخاص بها لمدة ستة أشهر.

ورفضت لجنة الأخلاقيات الاتهام الذي وجهته أكبوتي أودواجان، وهي واحدة من أربع نساء فقط في المجلس الذي يبلغ مجموع مقاعده 109 مقاعد، ضد رئيس مجلس الشيوخ جودسويل أكبابيو، بسبب انتهاك القواعد الإجرائية.

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مجلس الشيوخ النيجيري لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ السيناتورة ناتاشا أكبوتي أودواجان
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