السعودية وايران تبحثان سُبل تعزيز التعاون في القضايا ذات العلاقة بمنظمة التعاون الإسلامي

الرياض- (د ب أ)

بحث مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني خلال لقائه في محافظة جدة اليوم الخميس، نظيره المندوب الدائم لإيران لدى المنظمة ناصر كمالي عبادي، سُبل تعزيز التعاون والتشاور في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة ، إلى جانب التأكيد على دورها الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الخميس، أن الجانبين تطرقا خلال اللقاء،:"للسبل والوسائل الكفيلة للارتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات".

وياتي اللقاء السعودي الايراني قبيل يوم من عقد وزراء خارجية التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا للدول الأعضاء في مقرها بمدينة جدة غربي السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين والدعوات لتهجيرهم وضرورة إعمار غزة.