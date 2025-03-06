وزير التجارة الأمريكي: ترامب قد يؤجل غالبية الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك

وكالات

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب قد يؤجل غالبية الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك.

من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن الحرب التجارية بين كندا وأمريكا لن تتوقف رغم إعفاءات الرسوم المؤقتة

وأضاف ترودو، أن الحرب التجارية بين كندا وأميركا لن تتوقف.

وفي وقت سابق وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده بأنها "إجراء غبي للغاية"، متهمًا ترامب بالرغبة في تدمير الاقتصاد الكندي.

وفي حديثه بعد ساعات من شن ترامب حربا تجارية على المكسيك وكندا، أعلن ترودو فرض رسوم جمركية فورية بنسبة 25% على واردات أميركية تبلغ قيمتها 30 مليار دولار كندي، مشيرًا إلى أنه إذا لزم الأمر، ستستهدف كندا واردات إضافية بقيمة 125 مليار دولار كندي في غضون 21 يومًا.

وقال ترودو للصحفيين: "لا يوجد أي مبرر أو حاجة على الإطلاق لهذه الرسوم الجمركية"، مضيفًا أن كندا ستتحدى هذه الإجراءات الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية ومن خلال اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفق وكالة "رويترز".