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مجموعات من فلول نظام الأسد تهاجم حاجزا للأمن بمدينة جبلة

07:55 م الخميس 06 مارس 2025

مجموعات من فلول نظام الأسد تهاجم حاجزا للأمن بمدين

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وكالات

قالت وكالة الأنباء السورية، إن مجموعات من فلول النظام السوري السابق هاجمت حاجزا للأمن العام قرب مدينة جبلة السورية وتستهدف سيارات الأهالي.

ونقلت عن مسؤولين محليين بمحافظة اللاذقية قولهم إن "قواتنا تفرض طوقا أمنيا لمحاصرة فلول النظام المخلوع في قريتي بيت عانا والدالية"

وكانت قد شهدت بلدة بيت عانا بريف اللاذقية في سوريا إطلاق نار استهدف سيارة للأمن.

ونقلت تقارير إخبارية عن مصدر أمني قوله: "إن العملية أسفرت عن مقتل عنصر أمن وإصابة آخرين جراء استهداف سيارتهم في بيت عانا بريف اللاذقية".

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فلول النظام السوري مدينة جبلة السورية سوريا
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