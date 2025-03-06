بوتين: نحتاج إلى سلام يضمن أمن روسيا واستقرارها طويل الأمد

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تحتاج إلى صيغة سلام في أوكرانيا تضمن لها الاستقرار والأمان على المدى البعيد، مشددًا على ضرورة تعزيز قوة روسيا في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وخلال لقائه مع موظفي ومستفيدي مؤسسة "المدافعون عن الوطن"، أوضح بوتين أن موسكو تسعى إلى حل يحقق السلام ويضمن التنمية المستقرة لروسيا، قائلًا: "علينا أن نختار لأنفسنا نسخة من السلام تناسبنا وتضمن أمن بلادنا في الأفق التاريخي الطويل".

وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده يجب أن تواصل العيش وتعزيز قدراتها رغم ظروف النزاع العسكري، مؤكدًا أهمية التكيف مع هذه المرحلة.

كما أشار بوتين إلى رغبته في الاستماع إلى تجارب العاملين في المؤسسة بشأن طبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها، في ظل التطورات الميدانية المرتبطة بالأوضاع العسكرية.