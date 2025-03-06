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بوتين: روسيا لن تستسلم لأي شخص في أوكرانيا

06:57 م الخميس 06 مارس 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، على أن روسيا ليس لديها نية للتراجع خلال "مسار العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. مؤكدا على أن موسكو لن تستسلم لأي شخص في أوكرانيا.

وقال بوتين خلال اجتماع مع موظفي وأقسام مؤسسة المدافعين عن الوطن "لسنا بحاجة إلى أي شيء أجنبي، لكننا لن نتخلى عما هو لنا".

وأعرب بوتين في وقت سابق عن انفتاحه على التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيجاد حل دبلوماسي للصراع طويل الأمد. في الوقت نفسه، لم تحدد موسكو بوضوح مطالبها فيما يتعلق بالتنازلات الإقليمية المحتملة من كييف.

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