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بعيدا عن الناتو.. أوروبا تخطط لتكوين قوة جوية مشتركة لحماية أوكرانيا

03:49 م الخميس 06 مارس 2025

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وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الخميس، إن خبراء عسكريون في أوروبا أعدوا خطة حماية جوية أوروبية لأوكرانيا توقف الهجمات الصاروخية الروسية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الخطة الأوروبية تبحث نشر قوة مكونة من 120 مقاتلة لتأمين سماء كييف وغرب أوكرانيا من الهجمات الروسية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الخطة الأوروبية بشأن أوكرانيا ستكون بديلا لنشر 10 آلاف جندي على الأرض وستنفذ بشكل منفصل عن حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن روسيا لا تهدد أوروبا لكنها بحاجة إلى إزالة أسباب الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا هو بمثابة وجود قوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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