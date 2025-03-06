رجل أعمال إماراتي ينتقد رفض واشنطن خطة إعمار غزة: "تعدٍ سافر على العرب"

(وكالات)

انتقد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الموقف الأميركي الرافض لخطة إعادة إعمار غزة التي تبنتها القمة العربية الطارئة في القاهرة، معتبرًا أن هذا الرفض يمثل "تعديًا سافرًا على سيادة الأمة العربية وكرامة شعوبها".

وفي منشور عبر حسابه على فيسبوك، استنكر الحبتور تصريحات الإدارة الأميركية عقب القمة العربية، متسائلًا: "ما الذي يجعل الولايات المتحدة تعتقد أنها تملك حق التصرف في أرض غزة أو أي بقعة عربية أخرى؟ من أعطاها الحق في فرض سياسات تهجير وتغيير ديمغرافي؟"

وأكد الحبتور، أن رفض واشنطن للخطة العربية التي تهدف إلى إعادة إعمار غزة مع الحفاظ على حقوق سكانها، يعكس عدم احترام للإرادة العربية، وأضاف: "ألم يحن الوقت ليعرف العالم أن العرب ليسوا أتباعًا لأحد، وأن منطقتنا ليست ساحة مفتوحة لتجارب القوى الكبرى؟ الفلسطينيون وحدهم أصحاب القرار في أرضهم، وحقوقهم ليست للمساومة".



من جهته، دافع مجلس الأمن القومي الأميركي عن موقف واشنطن، معتبرًا أن الخطة العربية "لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حاليًا"، حيث أشار المتحدث باسم المجلس، براين هيوز، إلى أن "السكان لا يمكنهم العيش بشكل إنساني وسط الحطام والذخائر غير المنفجرة".

كما أكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب متمسك برؤيته لإعادة إعمار غزة "خالية من حماس" كجزء من استراتيجيته لما بعد الحرب.

وكان القادة العرب قد أقروا، خلال قمة القاهرة الطارئة، خطة مصرية لإعادة إعمار غزة، تتضمن ثلاث مراحل بتكلفة 53 مليار دولار، مع التأكيد على ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم ورفض أي محاولات للتهجير القسري، وهي رؤية تتعارض مع الطروحات الأميركية التي تتجه نحو إعادة هندسة الوضع الديمغرافي في القطاع.