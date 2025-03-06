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الجارديان: إسرائيل تطور أداة ذكاء اصطناعي وتدربها على محادثات عربية

03:26 م الخميس 06 مارس 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطور أداة ذكاء اصطناعي ويدربها على محادثات عربية تم الحصول عليها بمراقبة فلسطينيين.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن اعتماد أدوات في تحليل المعلومات الاستخبارية ينطوي على مخاطر بسبب إمكانية ارتكاب أخطاء.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن إسرائيل دربت نموذج الذكاء الاصطناعي الناطق على فهم اللغة العربية المنطوقة باستخدام كميات كبيرة من المكالمات الهاتفية المسجلة والرسائل النصية التي تم الحصول عليها عبر مراقبة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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إسرائيل ذكاء اصطناعي جيش الاحتلال الإسرائيلي
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