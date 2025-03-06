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الجيش اليمني: استشهاد جندي وإصابة آخرين في مواجهات مع الحوثيين بمأرب

03:12 م الخميس 06 مارس 2025

الجيش اليمني

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عدن – (أ ش أ)

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، استشهاد أحد جنوده وإصابة آخرين في تصديه لهجمات شنتها ميليشيات الحوثي في جبهات مأرب.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) بأن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تكبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وفي سياق متصل، أُصيب جنديان يمنيان في جبهات جنوب غرب مأرب خلال صد هجوم مماثل، وردت القوات اليمنية على مصادر النيران، وأجبرت الميليشيات على التراجع بعد تكبيدها خسائر إضافية.

وفي محافظة تعز، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل للميليشيات في قطاع "الصياحي" بجبهة الضباب، كما تمكنت القوات اليمنية في محافظة الجوف من تدمير آليات ثقيلة تابعة للميليشيات كانت تستخدمها في التحصينات ومد الطرق.


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الجيش اليمني عدن الحوثيين
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