بينها المصرف المركزي وشركات نفط.. بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا

(وكالات)

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن رفع العقوبات المفروضة على 24 كيانًا سوريًا، من بينها المصرف المركزي السوري وعدد من المؤسسات المصرفية وشركات النفط. وشمل القرار، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، فك تجميد الأصول التابعة لهذه الكيانات.

وتضم القائمة التي تم رفع العقوبات عنها مؤسسات مالية بارزة وشركات نفطية، حيث يُعد إدراج المصرف المركزي السوري من بين المرفوعة عنهم العقوبات تحولًا بارزًا في السياسة البريطانية تجاه سوريا.

يأتي هذا القرار في إطار تغييرات أوسع في نهج بريطانيا إزاء سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، وتولي الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع إدارة البلاد.