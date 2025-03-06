الخارجية الروسية: ندعو الدول العربية للتوحد حول المبادرة العربية بشأن غزة

وكالات

دعت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الخميس، جميع الدول العربية إلى التوحد حول المبادرة العربية بشأن غزة.

وكانت القمة العربية الطارئة، التي عُقدت مؤخرًا في القاهرة، قد تبنت خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة جراء الحرب.

ورحب البيان الختامي للقمة بتشكيل لجنة لإدارة غزة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا على دعم الجهود الرامية إلى تمكين السلطة الوطنية من استعادة دورها في القطاع.

كما أدان البيان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في فرض سياسة الحصار والتجويع على غزة، إضافة إلى استخدامه أسلوب "الأرض المحروقة"، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.

"بتحرك قانوني دولي لمحاسبة إسرائيل على استخدام التجويع كسلاح".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن هدف القمة كان تأكيد الرفض العربي لتهجير الفلسطينيين.

وأضاف أبو الغيط، أن القمة اعتمدت خطة عربية لإعادة إعمار قطاع غزة وفق مراحل محددة، موضحًا أن الخطة العربية ترسم أيضًا مسارًا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة.

وأشار إلى أن الخطة العربية تدعو لتشكيل لجنة تكنوقراط تدير القطاع لمدة 6 أشهر تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الخطة العربية التي طرحت في القمة مرنة وقابلة للتطوير وفق المستجدات، كما دعا البيان الختامي للقمة مجلس الأمن لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية وقطاع غزة.