وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه يريد أن يصدق أن الولايات المتحدة ستظل إلى جانب أوروبا.

وأضاف ماكرون: "علينا أن نكون مستعدين إذا لم تعد الولايات المتحدة إلى جانبنا".

كان ماكرون قال، مساء الأربعاء، إن روسيا أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا، معربا عن رغبته في أن تواصل الولايات المتحدة دعم الأوروبيين.

وأوضح ماكرون، أن على الدول الأوروبية أن تكون جاهزة للدفاع عن نفسها وعليها زيادة الإنفاق الدفاعي، مؤكدا أنه يأمل في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم فرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية.

وأشار ماكرون، إلى أن يرغب في أن تقف الولايات المتحدة إلى جانب أوروبا، موضحا أن "مستقبل أوروبا لا يمكن أن تقرره أمريكا ومستعدون لكل السيناريوهات مع أمريكا أو بدونها".

وأكد الرئيس الفرنسي، أن البقاء في موقع المتفرج في هذا العالم الخطير هو جنون.