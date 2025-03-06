المفوضية الأوروبية تعتزم طرح خطة تسليح بقيمة 800 مليار يورو

وكالات

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الخميس، إن الأمن والدفاع عن أوروبا لا ينفصلان عن الأمن والدفاع عن أوكرانيا، مضيفا "نسعى لتحقيق سلام عادل ومنصف ودائم لأوكرانيا".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية، موضحة أن أوروبا تواجه تهديدا وخطرا واضحا وعليها الدفاع عن نفسها.

وأشارت فون دير لاين، إلى أنها ستقدم إلى قادة أوروبا خطة لإعادة تسليح أوروبا بمبلغ 800 مليار يورو في الاستثمارات الدفاعية.

بدورها، أكدت رئيسة البرلمان الأوربي روبرتا ميسولا، أن أوكرانيا تقاتل من أجل أوروبا ويجب أن يقف الأوروبيون معها لأن أمنها من أمن أوروبا، مشددة على ضرورة تقديم المساعدة المالية والعسكرية لأوكرانيا.