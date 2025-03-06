القاهرة - مصراوي

في يوليو 2023، نشر موقع مصراوي تقريرًا عن اختطاف سبعة مواطنين مصريين على يد ميليشيا الدعم السريع، وذلك خلال مداهمة منزلهم في حي اللاماب ناصر بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث اقتيدوا إلى جهة غير معلومة. منذ ذلك الحين، انقطع التواصل معهم، باستثناء بعض الرسائل التي أُرسلت إلى ذويهم للضغط عليهم لدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. حتى نجحت مصر اليوم في تحريرهم من قبضة ميليشيا الدعم السريع بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مع اندلاع الحرب السودانية في 15 أبريل 2023، أصبح الهروب والنجاة أولوية لمن وجدوا أنفسهم وسط القتال، سواء كانوا سودانيين أو أجانب. وبينما فرّ البعض تاركين ممتلكاتهم خلفهم، لم يكن لدى آخرين خيار سوى البقاء وانتظار مصيرهم.

كان من بين هؤلاء تسعة شباب مصريين قرروا البقاء مختبئين داخل منزلهم في الخرطوم لحماية تجارتهم من النهب. لكن الوضع الأمني المتدهور أدى إلى اقتحام قوات الدعم السريع منزلهم واختطاف سبعة منهم قبل مغادرتهم المقرّرة إلى مصر بيوم واحد، بينما نجا اثنان أحدهما بسبب إعاقته الجسدية والآخر لوجوده خارج المنزل لحظة المداهمة.

في 18 أبريل 2023، كان الشباب المصريون يستعدون لمغادرة السودان والعودة إلى عائلاتهم في الفيوم. ورغم أنهم اختاروا البقاء في بداية الحرب لحماية بضائعهم التي تقدر بملايين الجنيهات، فإن تزايد المخاطر أجبرهم على اتخاذ قرار المغادرة.

لكن قبل ساعات قليلة من المغادرة اقتحمت قوة من ميليشيا الدعم السريع المنزل، حيث فتّشت المكان ونهبت الأموال والهواتف المحمولة. لم يتوقف الأمر عند السرقة، بل أمر الجنود الشباب السبعة بمرافقتهم بحجة التحقيق، ووعدوهم بالعودة في وقت لاحق. إلا أن هذا الوعد لم يتحقق، إذ انقطع الاتصال بالمختطفين، وبدأت معاناة أسرهم في البحث عنهم.

على مدار عام ونصف، كثفت العائلات استغاثاتها ومطالباتها للجهات المختصة بالتدخل لتحرير أبنائها، الذين كانوا محتجزين في ظروف قاسية داخل معسكرات الميليشيا المسلحة. وأخيرًا، نجحت السلطات المصرية، بالتعاون مع الجيش السوداني، في تأمين الإفراج عن المصريين، ليعودوا سالمين إلى أرض الوطن.

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