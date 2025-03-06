سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟

تحقيق:- سارة أبو شادي - محمد طلبة

لم تكن أمينة أحمد كعكو سوى رقم في قائمة طويلة من الضحايا. فبحسب تحليل بيانات تم تسريبها من فرع المخابرات الجوية (الأكثر قساوة في دمشق)، اعتقل نظام بشار الأسد ما يزيد عن 1500 امرأة تعسفياً ما بين عامي 2011 و2017، باتهامات مُلفقة مثل "الإرهاب" أو من دون أي اتهامات بالأساس.

لم تكن الاعتقالات سوى أداة ابتزاز للضغط على العائلات لتسليم أبنائها، أو لتحقيق مكاسب في مفاوضات تبادل المعتقلين. ورغم تسجيل أسماء الضحايا، لا يزال مصير آلاف المعتقلات مجهولاً حتى اليوم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

في هذا التحقيق نكشف عن تعرض نساء وفتيات سوريات بين عامي 2011 و 2017 للاعتقال باتهامات ملفقة تتعلق بالإرهاب أو الصلة بمطلوبين، بالإضافة إلى احتجاز أخريات من دون تهم واضحة واستخدام بعضهن كورقة مساومة. أو ابتزاز لعائلاتهن والضغط عليهم لتسليم المطلوبين.

كما خضعت المعتقلات لتحقيقات قاسية داخل مقرات الأمن السورية وتعرضن لتعذيب ممنهج شمل الصعق بالكهرباء والضرب والاعتداءات الجنسية والترهيب النفسي لكسر إرادتهن.

لقراءة التحقيق عبر تقنية الكروس ميديا: سجينات بلا تهمة.. كيف كان نظام الأسد يبتز المعارضين بالنساء؟

** أُنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية "أريج".