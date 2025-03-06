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رويترز: واشنطن تخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ 240 ألف أوكراني فروا لأمريكا

01:54 م الخميس 06 مارس 2025

دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، الخميس، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط لإلغاء الوضع القانوني لـ 240 ألف أوكراني فروا إلى الولايات المتحدة.

ويأتي القرار الأمريكي الجديد، في ظل توترات تخيم على العلاقة بين واشنطن وكييف خصوصا بعد لقاء الرئيسين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي الجمعة في البيت الأبيض.

وشهد اللقاء مشادات كلامية بين ترامب ومسؤولي إدارته من جهة وبين الرئيس الأوكراني من جهة أخرى، حتى أن وسائل إعلام أمريكية أشارت إلى أن ترامب وجه نائبه بأن يخبر زيلينسكي بأن وقت الزيارة قد انتهى.

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