كوريا الجنوبية.. سقوط قنابل خلال تدريبات جوية يُصيب 15 شخصًا

(وكالات)

أدى سقوط قنابل من مقاتلات حربية خلال تدريبات عسكرية في كوريا الجنوبية إلى إصابة 15 شخصًا، من بينهم حالتان خطيرتان، وإلحاق أضرار بمبانٍ سكنية وكنيسة في مدينة بوشون، الواقعة على بعد 40 كيلومترًا شمال شرق سول، بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الإطفاء في جيونجي-دو بوكبو، فإن الحادث وقع، اليوم الخميس، خلال تدريبات بالذخيرة الحية، حيث أُسقطت طائرات "كيه.إف-16" تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي ثماني قنابل من طراز "إم.كيه82" زنة 500 رطل، خارج نطاق ميدان الرماية المخصص لها.

وأعرب سلاح الجو الكوري الجنوبي عن "أسفه العميق" لما وصفه بـ"الحادث غير الاعتيادي"، مؤكدًا أنه يحقق في أسباب سقوط القنابل.

وشهدت المنطقة عمليات إجلاء مؤقتة للسكان، بينما تواصل السلطات التحقق من احتمال وجود قنابل غير منفجرة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تجري فيه القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية في بوشون، ضمن استعداداتهما للمناورات العسكرية السنوية المقررة الأسبوع المقبل.