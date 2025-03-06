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"انتهت بشكل إيجابي".. تفاصيل جديدة عن مباحثات حماس وواشنطن

01:20 م الخميس 06 مارس 2025

حركة حماس

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وكالات

كشف مصدران مصريان، الخميس، عن أن محادثات جرت بين مبعوث أمريكي وقادة في حماس بحضور وسطاء من مصر وقطر مساء أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن المصدرين، أن المحادثات ناقشت إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، فضلا عن أسماء الإدارة المحتملة للقطاع.

وأكد المصدران، أن المباحثات انتهت بشكل إيجابي، إذ تؤشر إلى انتقال وشيك للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الأربعاء، إن مسؤولين أمريكيين أجروا مباحثات مستمر مع قادة من حماس، موضحة أن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الأسرى آدم بولر لديه تفويض بالتحدث إلى حماس مباشرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قيادي في حماس، قوله إن هناك اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، ناقشت إطلاق سراح أسرى أمريكيين في غزة.

وجاء الإعلان عن المباحثات المباشرة بين حماس وواشنطن، قبل ساعات من تحذير شديد اللهجة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيه الحركة الفلسطينية بفتح أبواب الجحيم إذا لم تفرج عن كافة الأسرى الأحياء والأموات.

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