إعلان

العراق يكشف عن قرب استئناف تصدير نفط إقليم كردستان

01:08 م الخميس 06 مارس 2025

تصدير نفط إقليم كردستان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بغداد - (د ب أ)

ألمح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، إلى قرب تفعيل عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال وزير النفط العراقي، في بيان صحفي: "نحن أمام قرب تفعيل ملف تصدير النفط عبر أنبوب النفط وصولا إلى ميناء جيهان التركي واحتمالية زيادة الصادرات عبر هذا الأنبوب من نفط البصرة".

وتنطلق اليوم في ديوان وزارة النفط العراقية الجولة الثانية من المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في كردستان لوضع آلية لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي بمعدل 185 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى وصولا إلى 300 ألف برميل يوميا بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصدير نفط إقليم كردستان العراق وزير النفط العراقي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة