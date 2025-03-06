العراق يكشف عن قرب استئناف تصدير نفط إقليم كردستان

بغداد - (د ب أ)

ألمح نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الخميس، إلى قرب تفعيل عمليات تصدير النفط الخام من حقول كردستان إلى ميناء جيهان التركي.

وقال وزير النفط العراقي، في بيان صحفي: "نحن أمام قرب تفعيل ملف تصدير النفط عبر أنبوب النفط وصولا إلى ميناء جيهان التركي واحتمالية زيادة الصادرات عبر هذا الأنبوب من نفط البصرة".

وتنطلق اليوم في ديوان وزارة النفط العراقية الجولة الثانية من المفاوضات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في كردستان لوضع آلية لاستئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي بمعدل 185 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى وصولا إلى 300 ألف برميل يوميا بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.