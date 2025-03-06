فرنسا تعلق التعاون الاستخباراتي مع واشنطن وتؤكد دعمها لأوكرانيا

(وكالات)

أعلن وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم الخميس، عن تعليق التعاون الاستخباراتي بين باريس وواشنطن فيما يتعلق بالمراقبة عبر الأقمار الصناعية، مشيرًا إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من مساء الأربعاء.

وقال ليكورنو، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، إن فرنسا عززت قدراتها الاستخباراتية بشكل مستقل خلال السنوات الأخيرة، مما أتاح لها تقديم دعم مباشر لأوكرانيا دون الحاجة للاعتماد على الولايات المتحدة.

وأضاف ليكورنو: "استخباراتنا سيادية، وقد استغرق تطويرها وقتًا طويلاً، لكننا نجحنا في ذلك بفضل إمكانياتنا الذاتية، مما يتيح لنا تقديم موارد استخباراتية للأوكرانيين".

في الوقت نفسه، شدد الوزير الفرنسي على أن كييف قادرة على التعامل مع تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، لكنها بحاجة إلى دعم أوروبي أكثر فاعلية.

وأكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه بتسريع إرسال حزم المساعدات العسكرية الفرنسية إلى أوكرانيا، مضيفًا: "نحن الأوروبيون لا يمكن أن نكتفي بالتصريحات، بل يجب أن نتحرك فعليًا لتعويض المساعدات الأمريكية التي توقفت".

وأكد وزير الجيوش الفرنسي، استمرار تقديم المعلومات الاستخباراتية العسكرية لأوكرانيا، وذلك عقب قرار الولايات المتحدة تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف. وأكد سيباستيان ليكورنو، أن بلاده تعمل على تعزيز دعمها العسكري والاستخباراتي لأوكرانيا، مشددًا على ضرورة تحرك أوروبا لتعويض الفراغ الذي تركه القرار الأمريكي.