موجة غضب في بريطانيا بعد سخرية نائب الرئيس الأمريكي من جيشهم

وكالات

أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، عن الجيش البريطاني غضبا واسعا في المملكة المتحدة.

واعتبر نواب وسياسيون بريطانيون، سخري فانس من الخطة الأوروبية وقدرات بريطانيا العسكرية تفتقر إلى الاحترام.

وعلى الرغم من نفي فانس أن البريطانيين هم المقصودين بكلماته، واجه سيلا من الانتقادات اللاذعة، إذ رد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على فانس دون الإشارة إليه بشكل صريح، مذكرا بدور بريطانيا التاريخي مع حلفائها.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها نائب الرئيس الأمريكي بريطانيا، إذ وصفها في وقت سابق بأنها "أكبر دولة نووية إسلامية" في تلميح إلى تزايد أعداد المسلمين فيها.

وانتقد وزير المحاربين القدامى في حزب المحافظين جوني ميركر، تصريحات نائب الرئيس الأمريكي موجها إليه عبارات توبيخ.