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الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 68 مسيرة روسية

12:40 م الخميس 06 مارس 2025

طائرة مسيرة روسية

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كييف - (د ب أ)

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 68 طائرة روسية هجومية بدون طيار الليلة الماضية، بينما اختفت 43 طائرة بدون طيار من على شاشات الرادار، وأخفقت في الوصول إلى أهدافها.

وجاء في البيان أن القوات الروسية قامت خلال الفترة من الساعة 1900 من مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، بشن هجوم جوي ضخم، ونشرت صاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم/كيه إن-23" من منطقة فورونيج الروسية وشبه جزيرة القرم، إلى جانب نشر 112 طائرة هجومية بدون طيار.

وأضاف البيان أنه قد تم إطلاق الطائرات بدون طيار من مواقع متعددة، من بينها أوريول وكورسك وشاتالوفو وبريانسك في روسيا، بالإضافة إلى تشودا في شبه جزيرة القرم.

وعملت القوات الجوية الأوكرانية، بالتنسيق مع وحدات الصواريخ المضادة للطائرات، وفرق الحرب الإلكترونية، والمجموعات المتنقلة للتصدي للهجوم.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

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مسيرة روسية الجيش الأوكراني كييف
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