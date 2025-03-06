لتعويض غياب واشنطن.. فرنسا تؤكد استمرار دعمها الاستخباراتي والعسكري لأوكرانيا

(وكالات)

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، اليوم الخميس، إن فرنسا تقدم معلومات استخباراتية عسكرية لأوكرانية، عقب أن أعلنت واشنطن تجميد مشاركة المعلومات مع كييف.

وكانت الولايات المتحدة قد قالت أمس الأربعاء، إنها علقت مشاركة معلوماتها الاستخباراتية مع أوكرانيا، وقطعت إمدادات المعلومات المهمة التي تساعد كييف استهداف الغزاة الروس، ولكن مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قالوا إن المباحثات الإيجابية بين واشنطن وكييف تعني أن هذا التعليق ربما يكون قصيرا.

وقال لوكورنو لإذاعة" فرانس انتر" اليوم إن فرنسا مستمرة في مشاركة معلوماتها الاستخباراتية.

وأضاف" استخباراتنا ذات سيادة "، موضحا " لدينا معلومات استخباراتية نسمح لأوكرانيا الاستفادة منها".

وأوضح أنه في أعقاب القرار الأمريكي بتعليق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، طالبه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " بتسريع حزم المساعدات الفرنسية المتعددة " للتعويض عن المساعدات الأمريكية.

وقال ليكورنو، إن أوكرانيا تمتلك القدرة على التكيف مع تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن كييف تعتمد على استراتيجيات لتعويض النقص في الإمدادات.

وشدد ليكورنو على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه بالإسراع في تقديم حزم المساعدات العسكرية الفرنسية لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن أوروبا لا يمكنها الاكتفاء بالتصريحات فقط، بل يجب أن تتحرك عمليًا لتعويض الفراغ الذي تركه تعليق الدعم الأمريكي.

وقال ليكورنو: "نحن الأوروبيون لا يمكن أن نقتصر على التصريحات فقط، بل يجب أن نتحرك بالفعل ونعمل على تعويض المساعدات الأمريكية التي قد توقفت".

