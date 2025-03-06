الكرملين: نتفق مع واشنطن على أنه حان وقت وقف الصراع الأوكراني

وكالات

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الخميس، إن موسكو أعلنت في أكثر من موقف أن الوضع في أوكرانيا هو حرب بالوكالة وتتفق مع كلام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وفي رده على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن روسيا "أصبحت عدوا" لفرنسا، أكد بيسكوف، أن هناك الكثير من المغالطات في خطابه وهو ما يشير إلى أن باريس تسعى لمواصلة الحرب بأوكرانيا.

وأشار بيسكوف، إلى أنه لا توجد إشارات من باريس للتواصل مع موسكو، مؤكدا أن موسكو مستعدة لإجراء حوار صريح بشأن حل الصراع في أوكرانيا لكن من المهم ضمان أمن روسيا.

وفي تعليقه على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، قال المتحدث باسم الكرملين، إن روسيا تتفق على أنه حان وقت وقف الصراع الأوكراني.