لافروف: ماكرون يتصرف بطريقة فظة وخطابه بشأن الدفاع النووي تهديد لروسيا

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الخميس، إن دولا غربية ترى أن السلام في أوكرانيا أسوأ من الحرب، مؤكدا أن موسكو مستعدة للحوار مع أوكرانيا ومناقشة الأسباب الأساسية للصراع.

وأوضح لافروف، أن الأزمة في أوكرانيا يمكن حلها خلال أسابيع إذا أوقف الغرب إمداد كييف بالأسلحة، لافتا إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتصرف بطريقة فظة وخطابه بشأن الدفاع النووي تهديد لروسيا.

وأكد لافروف، أن روسيا لا تهدد أوروبا لكنها بحاجة إلى إزالة أسباب الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا هو بمثابة وجود قوات لحلف شمال الأطلسي "الناتو".