وزير خارجية أمريكا يثير الجدل ويظهر بـ"صليب أربعاء الرماد" في لقاء تلفزيوني

وكالات

ظهر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبية، خلال حوار تلفزيوني على شبكة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء، راسما "صليب أربعاء الرماد" على جبينه، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل.

ما هو صليب أربعاء الرماد؟

يعتبر أربعاء الرماد، هو أول أيام الصوم الكبير الذي يستمر حتى عيد الفصح عند الكنائس الغربية، كما يستمد تقاليده من الطقوس المسيحية الغربية، إذ تحيه كل من الكنيسة اللوثرية والأنجليكانية والكاثوليكية، والمشيخية والميثيودية.

وأصر وزير الخارجية الأمريكي المنتمي لليمين المحافظ، على إظهار دلائل تدينه يوم أربعاء الرماد خلال الحوار التلفزيوني.

ويعد استخدام الرماد تقليدا مسيحيا للتذكير بأن الإنسان "رماد إلى رماد وتراب إلى تراب"، فيما يتركز الاحتفال بأربعاء الرماد في كثير من الكنائس حول الرماد الذي تبقى من أشجار النخيل المستخدمة في أحد الشعانين.

ولا يعتبر روبيو أول مسؤول أمريكي يؤدي طقوس أربعاء الرماد علنا، حيث ظهر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن خلال ولايته الرئاسية وحينما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما وهو يؤدي هذه الطقوس.