كوريا الجنوبية: حادث المقاتلة العسكرية نجم عن خطأ الطيار في إدخال الإحداثيات

سول – (أ ش أ)

أعلنت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن حادث القصف الذي وقع عن طريق الخطأ بواسطة طائرة مقاتلة عسكرية شمال شرقي العاصمة (سول) كان بسبب خطأ الطيار في إدخال الإحداثيات.

وأوضحت القوات المسلحة - في بيان نقلته هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم تعليق التدريبات بالذخيرة الحية إلى أن تتمكن السلطات من كشف الملابسات المحيطة بالحادث وتحليلها، مشيرة إلى أن جميع القنابل التي أسقطت عن طريق الخطأ انفجرت، مما أدى إلى إصابة 15 مدنيا.

وكانت مقاتلة من طراز (كيه إف-16)، تابعة لسلاح الجوي، تشارك في تدريب عسكري، وأطلقت ثماني قنابل من طراز (إم كيه-82) بطريق الخطأ خارج ميدان الرماية المحدد في مدينة بوتشون، على بعد 42 كيلومترا شمال شرق العاصمة (سول).